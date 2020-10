Lezioni di persiano: in anteprima esclusiva il poster italiano del film in uscita il 19 novembre

News Cinema

Dopo essere stato apprezzato al Festival di Berlino, Lezioni di persiano di Vadim Perlman sarà nelle sale italiane il prossimo 19 novembre. Vi presentiamo in esclusiva il poster del film.

Una storia incredibile e curiosa accaduta in un luogo tremendo come un campo di concentramento nazista durante la Seconda guerra mondiale. Lezioni di persiano è un film di Vadim Perlman, molto apprezzato nella sezione Gala dello scorso Festival di Berlino, che uscirà il prossimo 19 novembre 2020, distribuito da Academy Two, e di cui vi presentiamo in anteprima esclusiva il poster italiano.

Candidato all’oscar per La casa di sabbia e nebbia, Vadim Perlman si concentra in Lezioni di persiano su due temi chiave: il ruolo chiave per la comunicazione del linguaggio e l’importanza della memoria.

La trama di Lezioni di persiano

1942. Siamo nella Francia occupata. Gilles (Nahuel Pérez Biscayart) viene arrestato da soldati della SS insieme ad altri ebrei, e trasportato in un campo di transito in Germania. Riesce a salvarsi, giurando alle guardie che non è ebreo, ma persiano. Questa bugia salva temporaneamente Gilles, ma lo trascina in una impresa che potrebbe costargli la vita: insegnare il farsi a Koch, l’ufficiale responsabile delle cucine del campo (Lars Eidinger), che sogna di aprire un ristorante in Iran appena la guerra sarà finita.

Grazie ad un trucco ingegnoso, Gilles riesce a sopravvivere inventando ogni giorno parole di persiano e insegnandole a Koch. L’insolita relazione fra i due uomini solleva le gelosie di altri prigionieri e di altre guardie delle SS nei confronti di Gilles. E mentre i sospetti di Koch aumentano di giorno in giorno, Gilles si rende conto che non sarà in grado di mantenere a lungo il suo segreto...

In esclusiva il poster di Lezioni di persiano