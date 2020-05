Lezioni di cinema gratis online con i talenti italiani tra cui i Manetti Bros, registi di Diabolik

News Cinema

Può essere importante ricordare che la Roma Lazio Film Commission Vi mette a disposizione gratuitamente sul proprio sito i video con tutte le masterclass di CineCampus, tenute da talenti del cinema italiano.

Ogni anno nell'ambito della Festa del Cinema di Roma, la Roma Lazio Film Commission organizza degli incontri con gli artisti del cinema italiano. Le iniziative sono due, si chiamano CineCampus - Lezioni di Cinema e CineCampus Atelier e si rivolgono a giovani studenti e non che vorrebbero affacciarsi professionalmente nel settore cinematografico o più in generale audiovisivo e dei new media. La formula degli incontri è una conversazione/intervista con talenti italiani che raccontano di sé, del loro lavoro e di come affrontare il percorso professionale in questo settore.

L'archivio a disposizione sul sito ufficiale di Roma Lazio Film Commission va indietro di molti anni. I video sono visibili gratuitamente online e offrono l'opportunità di vedere o rivedere cosa abbiano raccontato personalità come Marco Bellocchio, Claudio Santamaria, Paola Cortellesi, Valeria Golino, Paolo Virzì, Giovanni Veronesi, Nicola Piovani, Giancarlo De Cataldo, Rocco Papaleo, Fortunato Cerlino, Elena Sofia Ricci e Alessio Boni, tanto per citarne alcuni. Gli Atelier sono invece dedicati alle varie figure artistico-tecniche che popolano il dietro le quinte della realizzazione di un film. Tutti i video sono anche disponibili sul canale Youtube della Fondazione.

Qui sotto la masterclass con i Manetti Bros e più in basso il teaser del loro film su Diabolik, che vedremo nei prossimi mesi quando la stagione cinematografica riprenderà a pieno regime.