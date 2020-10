Letter to You: Bruce Springsteen al lavoro con la E Steet Band nel trailer del documentario sul nuovo album

News Cinema

La realizzazione dell'album Letter to You, che ha riunito Bruce Springsteen e la mitica E Street Band, è oggetto di un documentario omonimo in arrivo su Apple TV+ il 23 ottobre.

Dal 23 ottobre i fan di Bruce Springsteen abbonati ad Apple TV+ potranno vede il documentario Letters to You, incentrato sulla registrazione dell'omonimo album, che uscirà sempre il 23 ottobre e che ha riportato il boss a lavorare con la mitica E Street Band, nata nel 1972 ai tempi dell'incisione di "Greetings From Asbury Park, N.J.". Il film è diretto da Thom Zinny, che ha dedicato tutta la propria carriera, e non solo di documentarista, a Bruce Springsteen.

Il trailer di Letter to You

Letter to You è stato scritto da Bruce Springsteen e dallo stesso Zinny e ci mostra il boss in pieno processo creativo. Lo vediamo dare bonariamente ordini alla E Street Band e ridere insieme al gruppo, con cui non incideva dal vivo in studio da 35 anni. Del film, che è in bianco e nero, ci permette di conoscere i pensieri e le emozioni che sono alla base dell'album "Letters to You" e contiene inedito materiale d'archivio, è appena stato diffuso il teaser trailer. Sono immagini che riscalderanno il cuore di chi segue Bruce dagli inizi e non vede l'ora di aggiungere una nuova tessera alla sua autobiografia, cominciata con il libro "Born to Run" e proseguita con il documentario Western Stars, prima regia di Springsteen.

L'album Letter to You

"Letter to You" è il ventesimo album in studio di Bruce Springsteen, realizzato insieme alla E Street Band e registrato nella sua casa in New Jersey. "Letter to You" contiene 12 tracce: 9 brani scritti recentemente dal boss e 3 leggendarie composizioni degli anni '70 finora inedite: "Janey Needs a Shooter", "If I Was the Priest" e "Song for Orphans". Della sua nuova fatica Bruce ha detto: "Adoro il sound della E Street Band che suona completamente dal vivo in studio, come non avevamo quasi mai fatto prima e senza sovraincisioni. Abbiamo realizzato l'album in soli cinque giorni, e quella che ne è venuta fuori è una delle più belle esperienze di registrazione che abbia mai vissuto". Del nuovo album, ad oggi, sono stati pubblicati due singoli: "Letter to You" e "Ghosts".