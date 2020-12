Letitia Wright di Black Panther e i tweet antivaccinisti che hanno fatto arrabbiare i fan

News Cinema

Letitia Wright, l'attrice che interpreta Shuri in Black Panther, condivide su Twitter un video antivaccinista e difende le sue posizioni scatenando le reazioni dei fan.

Sono un vero e proprio caso, con centinaia di risposte ironiche o semplicemente furiose, i tweet con cui l'attrice Letitia Wright, che in Black Panther interpreta l'importante ruolo di Shuri, sorella di T'Challa e genio tecnologico, ha rivelato le sue posizioni antivacciniste. Wright ha inizialmente pubblicato un video, che vedete qua sotto, da un sito complottista e antivaccinista, di quelli che spiegano con una supposta teoria medica, poi smascherata come frode, la correlazione tra autismo e vaccinazione.

Come è noto, in seguito all'emergere di questo movimento, anche malattie che si credevano scomparse, come la poliomelite, hanno fatto il loro ritorno e il morbillo ha ripreso a mietere vittime, aumentando la sua incidenza del 30% nel 2019 in seguito al calo delle vaccinazioni. Il video condiviso da Letitia Wright tende a scoraggiare la gente dal vaccinarsi contro il COVID-19, quando gli scienziati sostengono che il vaccino è l'unico modo per sconfiggere questa terribile pandemia.

I fan dell'attrice e i suoi follower non hanno preso bene questa sua iniziativa. Alcuni hanno fatto notare che il video in questione contiene anche contenuti transfobici e negazionisti del cambiamento climatico, altri hanno semplicemente fatto notare l'irresponsabilità di diffondere contenuti del genere nel bel mezzo di una pandemia. Poi c'è chi come al solito ha trasceso o ironizzato, chi ha chiesto di toglierla da Black Panther 2 eccetera. Perfino il collega Don Cheadle ha risposto inizialmente con un "Bye Letitia", che fa riferimento alla frase "Bye Felicia" con cui in America ci si congeda da persone sgradevoli, ma ha poi chiarito che era solo uno scherzo e che considera Letitia "la sua sorellina".

Inizialmente Letitia Wright ha reagito alle critiche col tweet che vedete qua sotto e che dice "se non ti conformi all'opinione generale ma ti fai delle domande e pensi con la tua testa... vieni cancellato", con la faccina che ride. Poi si è messa a rispondere ai Tweet, alimentando la discussione. E c'è anche stato chi, va detto, invece di insultarla o prenderla in giro, ha cercato di darle spiegazioni scientifiche delle cose di cui parla.