Let Us In: da una leggenda urbana il trailer del film con "L'enigmista" Tobin Bell

Dalla leggenda urbana dei Bambini dagli occhi neri, arriva l'horror Let Us In, diretto da Craig Moss e con Tobin Bell nel cast. Ecco il trailer.

Da quel che possiamo vedere dal trailer di Let Us In, diremmo che è eccessivo definirlo un horror. Somiglia più che altro a un film di genere fantastico degli anni Ottanta, coi ragazzini protagonisti. La storia è ispirata a una delle tante leggende urbane, quella dei "bambini dagli occhi neri". Questa la trama del film, in cui a dare una mano ai buoni ci penserà il sempre inquietante Tobin Bell.

Una vivace ragazzina di dodici anni e il suo migliore amico cercano di scoprire il mistero della scomparsa improvvisa di diversi adolescenti nella loro cittadina. Rendendosi conto che c'è qualcosa di più oscuro sotto, Emily e Christopher si troveranno al cospetto di forze che non possono nemmeno immaginare.

In America Let Us In, diretto da Craig Moss e interpretato da Makenzie Moss, Sadie Stanley, Mackenzie Ziegler, Siena Agudong e O’Neill Monahan, uscirà il 2 luglio on demand e in digitale.