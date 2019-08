Let Them All Talk: la commedia di Steven Soderbergh con Meryl Streep ha una trama e un distributore

News Cinema

Il progetto "misterioso" di Steven Soderbergh dal titolo Let Them All Talk ormai tanto misterioso non è più. Sapevamo che nel cast, accanto a Gemma Chan, ci sarà Meryl Streep - già in The Laundromat - e che il regista utilizzerà, per girare, la ultramoderna Komodo Dragon. E oggi nuove tessere si aggiungono al nostro mosaico, a cominciare dalla trama del film, che appartiene al genere commedia.

Let Them All Talk seguirà le vicende di una scrittrice (Meryl Streep) che va in crociera insieme ad alcuni amici per divertirsi e far guarire vecchie ferite. Con lei c'è il nipote, che si innamorerà di un'agente letteraria (Gemma Chan).

La seconda informazione a ha che vedere con il cast e vuole, nel ruolo del nipote della Streep, Lucas Hedges, che ricordiamo in Grand Budapest Hotel e in Manchester by the Sea. Dianne Wiest e Candice Bergen saranno invece due amiche della protagonista. La prima l'abbiamo vista di recente ne Il Corriere - The Mule, mentre la seconda era una delle "girls" di Book Club - Tutto può succedere.

La terza notizia riguarda la distribuzione del film, di cui si occuperà HBO Max, che sceglie così il suo titolo più importante. Non sappiamo se il film sarà disponibile solamente sulla piattaforma streaming o se arriverà anche nei cinema. Soderbergh, comunque, non è fra i registi che "o la sala o niente", visto che il suo High Flying Bird è andato direttamente su Netflix.

Let Them All Talk è attualmente in fase di riprese a New York e dovrebbe uscire nel 2020. La sceneggiatura è di Deborah Eisenberg, celebre autrice di racconti.