Let Them All Talk: il trailer del nuovo film di Steven Soderbergh

News Cinema

Interpretato da Meryl Streep, che torna a lavorare con Soderbergh dopo l'esperienza di Panama Papers, Let Them All Talk è l'ennesima produzione eccentrica del regista americano, che negli USA debutterà su HBO Max il 10 dicembre

Da anni, oramai, Steven Soderbergh ci ha abituati a scelte insolite, eccentriche, originali, che alternano il cinema maistream con esplorazioni di modelli e dinamiche produttive indipendenti e innovative, sia sul piano tecnico che su quello dei contenuti. Solo per fare gli esempi più recenti, film come Unsane e High Flying Bird, o serie "interattive" come Mosaic.

Ora Soderbergh sta per debuttare - in streaming su HBO Max dal 10 dicembre, almeno negli Stati Uniti - con un nuovo film che si intitola Let Them All Talk.

Primo progetto figlio dell'accordo triennale firmato dal regista con HBO, il film vede Meryl Streep - che con Soderbergh aveva lavorato nel recente Panama Papers - nei panni di una scrittrice che si imbarca sulla Queen Elizabeth II dopo aver ricevuto un importante premio letterario nel Regno Unito. Con lei ci sono due vecchie amiche ed il nipote (rispettivamente, Diane Wiest, Candice Bergen e Lucas Hedges); nel corso della crociera verranno ovviamente a galla vecchie ferite e vecchi rancori che dovranno essere affrontati dai protagonisti.

Il film, di cui vi mostriamo di seguito il primo trailer ufficiale, è stato girato in due sole settimane con troupe e attrezzature ridotte all'essenziale. Gli attori hanno improvvisato la maggior parte dei loro dialoghi senza poter contare su un copione vero e proprio (che era poco più di un canovaccio sviluppato a partire da un racconto di Deborah Eisenberg), e le macchine da presa utilizzate, delle RED Komodo Dragon, erano ancora dei prototipi durante la lavorazione.

Let Them All Talk: il trailer del film di Steven Soderbergh