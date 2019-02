Let him go: un thriller per Diane Lane e Kevin Costner

Kevin Costner e Diane Lane saranno protagonisti di Let Him Go, un thriller targato Focus Features. Sarà un ritorno per i due, che avevano fatto coppia cinque anni fa nel reboot di Superman, L’uomo d’acciaio. La produzione del film partirà la prossima primavera.

La storia racconta di uno sceriffo in pensione, George Blackledge (Costner), e della moglie Margaret (Diane Lane), i quali, in seguito alla perdita del figlio, abbandonano il loro ranch nel Montana per recuperare il giovane nipote dalle grinfie di una pericolosa famiglia che vive fuori dal mondo nel Dakota, guidata da una matriarca. Quando scoprono che questi personaggi non hanno alcuna intenzione di lasciar andare il ragazzo, George e Margaret dovranno lottare senza remore per la loro famiglia e la memoria del figlio.

Let Him Go è basato su un romanzo di Larry Watson, inedito in Italia, mentre il film sarà scritto e diretto da Thomas Bezucha, regista de La neve nel cuore, con Claire Danes e Rachel McAdams. La Universal Pictures International distribuirà il film in tutto il mondo.