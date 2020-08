Let Him Go: Kevin Costner e Diane Lane nonni cazzuti nel trailer del film

News Cinema

E’ appena arrivato il trailer di Let Him Go, un thriller con protagonisti Kevin Costner e Diane Lane nei panni di due nonni disposti a tutto pur di riprendersi il nipote.

Doveva uscire il 20 agosto il film con Kevin Costner e Diane Lane Let Him Go, ma è stato rimandato al 6 novembre. Bisognerà quindi attendere un altro po’ per vedere i due attori in splendida forma, nonostante la non più giovane età, e soprattutto in cerca di giustizia, o in modalità Io vi troverò. I due grideranno, picchieranno e impugneranno fucili per riprendersi il nipote che, insieme alla cognata rimasta vedova, sono ostaggio di una famiglia terribile. L'elemento peggiore del gruppo non è il nuovo marito dell'ex moglie del compianto figlio della coppia, ma sua madre, una perfida strega con il volto di Lesley Manville, attrice feticcio di Mike Leigh.

Di Let Him Go è appena stato diffuso il trailer e, se è vero che il film appartiene alla categoria thriller, c'è anche qualcosa del western, genere in cui Costner eccelle. E poi il suo personaggio è un ex sceriffo che conserva gelosamente la sua stella e potrebbe ricordare l'Ethan Edwards interpretato da John Wayne in Sentieri selvaggi, che va in cerca della figlia Debbie rapita dagli indiani. Ricordiamo che non è la prima volta che Kevin Costner e Diane Lane interpretato una coppia sposata. Ne L'uomo d'Acciaio erano i genitori adottivi di Clark Kent alias Superman.

Let Him Go è ispirato all'omonimo romanzo di Larry Watson e diretto da Thomas Bezucha, di cui ricordiamo La neve nel cuore, con Sarah Jessica Parker. Completano il cast Jeffrey Donovan, Kayli Carter, Booboo Stewart e Will Brittain.

Ecco la sinossi ufficiale del film:

Dopo la morte del figlio, lo sceriffo in pensione George Blackledge (Kevin Costner) e sua moglie Margaret (Diane Lane) lasciano il loro ranch in Montana per strappare il nipote dalle grinfie di una famiglia che vive di espedienti nei territori del Dakota e comandata dalla matriarca Blanche Weboy. Quando scoprono che i Weboy non hanno intenzione di lasciar andare il bambino, George e Margaret si rendono conto di non avere altra scelta se non lottare per la propria famiglia.