Alla regia Thomas Bezucha, autore anni fa de La neve nel cuore.

La Focus Features ha scelto il 21 agosto 2020 per posizionare nelle sale americane il thriller Let Him Go, che vede protagonisti Kevin Costner (Balla coi lupi) e Diane Lane (L’amore infedele). Il lungometraggio è stato scritto e diretto da Thomas Bezucha (La neve nel cuore), che a sua volta lo ha adattato dall’omonimo romanzo di Larry Watson.

Al centro della storia di Let Him Go ci sono George Blackledge (Costner) e sua moglie Margaret (Lane) che decidono di partire dal loro ranch nel Montana dopo la morte del figlio per cercare di recuperare il loro unico nipote. Il ragazzo vive con una famiglia criminale nel Dakota, comandata da Blanche Weboy (Lesley Manville). La donna ovviamente non ha alcuna intenzione di lasciar andare il ragazzo, costringendo i suoi nonni ad azioni e decisioni perentorie.

Kevin Costner e Diane Lane hanno già recitato insieme come genitori di Clark Kent/Superman ne L’uomo d’acciaio, cinecomic della Warner/DC diretto da Zack Snyder. Costner è reduce dall’enorme successo televisivo della serie Yellowstone che vede come creator Taylor Sheridan, regista del magnifico I segreti di Wind River e del prossimo Those Who Wish me Dead, protagonista Angelina Jolie.