Leonardo Sciascia: per il centenario della nascita anche una mostra di foto di scena

Per il centenario della nascita del grande scrittore siciliano Leonardo Sciascia, la Fondazione a lui intitolata organizza una serie di iniziative e una mostra itinerante dedicata al Giorno della Civetta e ai suoi rapporti col cinema.

Riceviamo e pubblichiamo con piacere la notizia di queste iniziative dedicate a ricordare il centenario della nascita del grande scrittore e intellettuale siciliano Leonardo Sciascia (Racalmuto, 8 gennaio 1921-Palermo, 20 novembre 1989), le cui opere e riflessioni sono ancora oggi molto attuali:

Leonardo Sciascia è stato uno scrittore lucido e incisivo ed Il cinema ha tratto molta ispirazione dalle sue opere. I registi che si sono cimentati con le sue storie sono stati incapaci di tradire il suo spirito e la sua vocazione intellettuale. Anzi, spesso, è stata la forza espressiva delle sue pagine a influire non poco sulle loro poetiche. L'aspetto cinematografico dell'opera sciasciana ha reso molti dei suoi libri l'impianto narrativo ideale per la creazione di innumerevoli film per il grande schermo: tra gli altri, Todo modo di Elio Petri (1976), Cadaveri eccellenti di Francesco Rosi (1976), Il giorno della civetta (1968) di Damiano Damiani, Porte Aperte (1990) di Gianni Amelio, Una storia semplice (1991) e Il Consiglio d'Egitto (2002) di Emidio Greco.

L'8 gennaio 2021, la Fondazione Leonardo Sciascia sta lanciando diverse manifestazioni organizzate nell'anno in cui si celebra il centenario della nascita del grande scrittore siciliano. Tra le tante iniziative, una prestigiosa mostra fotografica con le foto di scena realizzate da Enrico Appetito sul set del film Il giorno della civetta.

L’allestimento, già presentato nel 2018 all'Auditorium, si tramuterà in sorta di esposizione itinerante, con foto e gigantografie distribuite su tutto il territorio di Racalmuto (città natale dello scrittore). La Cineteca Nazionale, d'altra parte, ha già messo in cantiere il restauro del film diretto da Damiano Damiani nel 1968.