Leonardo DiCaprio sarà protagonista del crime-movie The Black Hand

Ancora un film in costume nel futuro di Leonardo DiCaprio. E ancora un crime-movie. L'attore premio Oscar sarà infatti il protagonista di The Black Hand, adattamento cinematografico del libro di non-fiction ancora non pubblicato (arriverà nelle librerie il prossimo aprile) e scritto da Stephan Talty.

Il testo racconta l'escalation del crimine organizzato in America all'inizio del '900 e della battaglia di un poliziotto di New York, Joe Petrosino, per combatterlo a tutti i costi. DiCaprio interpretarà Petrosino e produrrà il film con la sua Appian Way. A distribuire The Black Hand sarà invece la Paramount, che sta al momento cercando uno sceneggiatore per adattare il libro.

Il titolo si riferisce al simbolo lasciato dal crimine organizzato per le strade di New York dopo aver commesso rapine, estorsioni e altri atti di violenza. Petrosino, che all'epoca venne chiamato "lo Sherlock Holmes italiano", mise in piedi una task force di agenti per infiltrarsi all'interno del mondo della malavita e sgominarla. Le indagini di Petrosino lo portarono fino ad attraversare l'Oceano e recarsi in Sicilia.

A questo punto non resta, con una certa trepidazione, che scoprire chi sarà a dirigere The Black Hand. Tra i period-movie interpretati da Leonardo dDiCaprio possiamo citare The Revenant, per cui ha ottenuto la statuetta, ma anche Gangs of New York, The Aviator e The Wolf of Wall Street girati con Martin Scorsese, Revolutionary Road o Il grande Gatsby.