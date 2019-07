Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino e Margot Robbie in arrivo a Roma

News Cinema

Le due star e il regista presenteranno venerdì sera l'anteprima di C'era una volta a... Hollywood.

L'appuntamento, o meglio, l'appostamento è per venerdì sera 2 agosto. L'anteprima italiana di C'era una volta a... Hollywood avrà luogo alle 20:30 al Cinema Adriano di Roma e per l'occasione saranno presenti sul red carpet gli attori Leonardo DiCaprio e Margot Robbie e l'autore e regista Quentin Tarantino. Appostamento perché bisognerà andarci con un buon anticipo per sperare di vedere dal vivo Leo, Margot e Quentin. L'allestimento della première sarà esterno o interno al cinema? Si fermeranno per concedervi un selfie? Tarantino firmerà la vostra copia di Pulp Fiction, Bastardi senza gloria o Kill Bill? Queste domande non avranno una risposta se non lì in quel momento, quando vi ci recherete fisicamente scoprendo in tempo reale cosa il destino abbia riservato per voi.

DiCaprio, Robbie e Tarantino saranno accompagnati dai produttori Shannon McIntosh e David Heyman. Il gruppo arriverà da Berlino dove giovedì sera sono previsti red carpet e anteprima al Sony Center, mentre la tappa londinese a Leicester Square è in programma oggi 30 luglio (Brad Pitt è dato per presente sia a Londra sia a Berlino, ma a quanto pare i suoi impegni non lo porteranno anche a Roma). C'era una volta a... Hollywood è appena uscito nelle sale statunitensi incassando 41 milioni di dollari nei primi tre giorni di programmazione e diventato il miglior esordio al box office tra i film del regista. Il film ha anche ricevuto ottime recensioni dai critici americani, a differenza del più variegato parterre di esperti giudicanti che lo hanno visto al Festival di Cannes.

C'era una volta a... Hollywood uscirà nelle sale italiane il 19 settembre.