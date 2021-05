Leonardo DiCaprio posta la prima foto di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese

News Cinema

La nuova collaborazione tra Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio si svela nella prima immagine ufficiale di Killers of the Flower Moon.

Tratto dall'omonimo romanzo di David Grann ispirato a fatti realmente accaduti, Killers of the Flower Moon segna la sesta collaborazione tra il regista Martin Scorsese e la star Leonardo DiCaprio. Sceneggiato da Eric Roth, il film ha avuto una lunghissima gestazione anche a causa dell'alto budget di produzione che veleggia intorno ai 190 milioni di dollari. È la Apple Studios a sobbarcarsi dei costi insieme allo stesso Scorsese, a Dan Friedkin e Bradley Thomas di Imperative Entertainment e a Leonardo DiCaprio con la sua Appian Way Productions.

Ambientata nell'Oklahoma nel 1920, la storia di Killers of the Flower Moon racconta dell'assassinio di numerosi membri della Osage Nation. La zona era ricca di petrolio, fece gola a molti uomini in cerca di ricchezza, e la misteriosa serie di crimini brutali divenne nota come Il regno del terrore di Osage. Oltre a DiCaprio, nel cast del film troviamo anche Robert De Niro, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Jason Isbell, Louis Cancelmi, Scott Shepherd e Sturgill Simpson.



Quella qui sotto è la prima foto ufficiale di Killers of the Flower Moon diramata dall'ufficio stampa della Apple Original e condivisa contemporaneamente da Leonardo DiCaprio sul suo account Instagram. Nell'immagine vediamo l'attore affiancato da Lily Gladstone nel ruolo di Mollie, una donna di etnia Osage che si innamora del personaggio da lui interpretato, Ernest Burkhart.