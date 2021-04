Leonardo DiCaprio per il remake americano di Un altro giro

News Cinema

Leonardo DiCaprio con la sua Appian Way ha acquistato i diritti di remake del film premio Oscar di Thomas Vinterberg Un altro giro, con l'idea di interpretare il ruolo di Mads Mikkelsen.

Il bellissimo film di Thomas Vinterberg, Un altro giro, premio Oscar per il miglior film internazionale, ha conquistato tutti. Tanto che in America, dove com'è noto non c'è molta consuetudine coi film non in lingua inglese sottotitolati, si è subito pensato di farne un remake. Ad assicurarsi i diritti di rifacimento del film per il mercato americano è stata la Appian Way di Leonardo DiCaprio, che ha battuto una serie di concorrenti tra cui c'erano anche le società di produzione di Jake Gyllenhaal ed Elizabeth Banks.

Secondo Variety Leonardo DiCaprio sarebbe intenzionato a riprendere il ruolo di Mads Mikkelsen, mentre Vinterberg sarebbe coinvolto in veste di produttore esecutivo.

Sinceramente si tratta di un film così nordico come cultura e così personale come ispirazione che non riusciamo a immaginarne una versione americana, ma fatto sta che la vedremo in un futuro non troppo lontano.