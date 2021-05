Leonardo DiCaprio irriconoscibile nella foto di Killers of the Flower Moon? I fan ci scherzano su

News Cinema

Dopo la prima foto di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, i fan sono entrati in fibrillazione, ma si sono scatenati sui social quando il New York Post lo ha definito irriconoscibile.

Prima di scatenarvi, aspettate un momento: Leonardo DiCaprio è un attore bravissimo e lo ha dimostrato più volte, a nostro avviso specialmente nei film di Quentin Tarantino e Martin Scorsese. Ma, a parte casi particolari, non lo definiremmo un attore trasformista, di quelli capaci di rendersi fisicamente irriconoscibili, come, ad esempio, la sua collega Glenn Close. . Quando è apparsa la prima foto di Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese, è immediatamente diventata popolarissima, e oggi è tornata in tendenza dopo un tweet del New York Post, che lo definisce "irriconoscibile". Questo è bastato a scatenare le risposte e l'ironia dei fan, che si sono prodotti su Twitter in meme, gif e post ironici. Tra i tweet che trovate qua sotto, ad esempio, l'attore Daniel Newman ha commentato:

"Irriconoscibile? Scusate un attimo, Leonardo DiCaprio interpreta la donna indiana in abiti tradizionali a sinistra? O interpreta il tizio sulla destra che ha lo stesso identico aspetto di Leonardo DiCaprio?".

Unrecognizable? I’m sorry wait, is Leonardo DiCaprio playing the role of the traditional Indian woman on the left?



Or is he playing the dude on the right that looks exactly like Leonardo DiCaprio? — DanielNewmaη (@DanielNewman) May 11, 2021

O la regista Ava DuVernay, che pubblica la foto di un bambino che sembra stia dicendo "cosa diavolo stai dicendo?".

E sotto potete trovare anche un altro paio di spiritosi commenti, di centinaia, in risposta al NYP. Insomma, anche per noi Leonardo DiCaprio, sia pure in splendida forma, non è affatto irriconoscibile, come per la maggioranza dei fan che ci ironizza su. E voi, davvero non l'avevate riconosciuto?