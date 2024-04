Leonardo DiCaprio interpreterà Frank Sinatra nel biopic diretto da Martin Scorsese: nel cast anche Jennifer Lawrence

News Cinema

Sulla scia di Bob Dylan e Bruce Springsteen, anche 'The Voice' potrebbe avere presto il suo biopic. Secondo le indiscrezioni, Martin Scorsese desidera realizzare un film sul leggendario Frank Sinatra, con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence come protagonisti.

La passione per le leggende della musica continua a contagiare il grande schermo. Il prossimo indimenticabile artista che potrebbe essere celebrato in un biopic, stando a quanto annunciato da Variety, è il monumentale Frank Sinatra. A dirigere il film, ci sarà un nome altrettanto altisonante: Martin Scorsese. Il regista, fresco del successo di Killers of the Flower Moon, ha le idee molto chiare sul lungometraggio ancora senza titolo.

Il filmmaker vuole che sia l'ormai fido braccio destro Leonardo DiCaprio a riportare in vita The Voice. Al Premio Oscar Jennifer Lawrence, invece, andrebbe il ruolo della bellissima Ava Gardner, seconda moglie di Sinatra. Secondo le indiscrezioni diffuse dal tabloid, il regista, in questa nuova avventura, avrebbe già dalla sua Apple, ma non solo. Anche Sony sarebbe seriamente interessata. Scorsese, dunque, si dedicherà contemporaneamente al lungometraggio sulla vita di Gesù e al biopic su Sinatra? Non dimentichiamo che, nei piani del regista, c'è anche l'adattamento televisivo di Cape Fear.

Prima di cominciare ad organizzare l'agenda, però, il newyorchese dovrà trovare un accordo con gli eredi di Sinatra per ottenere i diritti per un film biografico ufficiale. Stando a quanto riferito, si tratterebbe poco più che di una formalità. La reputazione di Scorsese lo precede, così come il suo curriculum, illustre anche in campo musicale. Il regista, infatti, ha realizzato due documentari musicali dedicati, rispettivamente, a Bob Dylan e ai Rolling Stones.

L'autore, oggi 81enne, s'inserisce in un filone mai fertile come negli ultimi tempi. Basti pensare al recente successo di film come Elvis (2022) di Baz Luhrmann o Bob Marley: One Love (2024). Senza contare ambiziosi progetti in cantiere, quali A Complete Unknown di James Mangold - con Timothèe Chalamet nei panni di Bob Dylan - o Deliver me from Nowhere di Scott Cooper. Quest'ultimo vedrà Jeremy Allen White trasformarsi in Bruce Springsteen. Non dimentichiamoci di Sam Mendes, che realizzerà quattro film: uno su ciascuno dei Beatles.

La vita di Frank Sinatra, privata e professionale, è stata intensa e ricchissima. Il successo in campo musicale è andato di pari passo con quello cinematografico. L'artista non è solo uno dei cantanti con la maggior produzione discografica nella storia della musica, ma ha anche vinto tre Premi Oscar. Dalle sapienti mani di Martin Scorsese, non possiamo che aspettarci un racconto onesto ed avvincente, impreziosito dalle performance di due tra i più apprezzati attori in circolazione.

DiCaprio è un veterano non solo dei set di Scorsese, ma anche di film biografici. Si pensi a The Aviator (2004) o a J.Edgar (2011). Anche la Lawrence, in un certo senso, si è cimentata col genere in Joy (2015) di David O. Russel, ispirato alla vita di Joy Mangano, inventrice del mocio Miracle Mop. Per l'attrice sarebbe la prima esperienza con Martin Scorsese, mentre lei e Leonardo DiCaprio hanno recitato fianco a fianco nell'apocalittico Don't Look Up (2021) di Adam McKay.