Leonardo DiCaprio e Robert De Niro offrono piccoli ruoli in Killers of the Flower Moon

News Cinema

L'iniziativa di beneficenza provvederà pasti alle persone colpite dalla pandemia di Coronavirus.

Bella iniziativa benefica organizzata da Leonardo DiCaprio e Robert De Niro: i due attori offriranno ai fan la possibilità di comparire con piccoli ruoli nella loro prossima collaborazione Killers of the Flower Moon, che come noto sarà diretto dal grande Martin Scorsese. Gli ammiratori possono partecipare alla competizione attraverso donazioni alla All In Challenge, che supporta le iniziative di DiCaprio America’s Foof Fund, Meals on Wheels e No Kid Hungry. La somma di denaro raccolta servirà per fornire pasti gratuiti alle persone colpite dalla pandemia di COVID-19.

Oltre alla possibilità di girare il film, in vincitore del concorso parteciperà al red carpet della premiere di Killer of the Flower Moon insieme al regista e alle due star.

Ricordiamo che Killers of the Flower Moon sarà un thriller con venature di western che racconta l’indagine che negli anni ’20 portò alla ribalta l’FBI, fornendogli potere a livello nazionale. Martin Scorsese ha diretto Robert De Niro on capolavori come Taxi Driver, Toro scatenato e Quei bravi ragazzi, mentre con DiCaprio ha girato altre pietre miliari come The Departed e The Wolf of Wall Street. Killers of the Flower Moon rappresenterà la prima volta in cui l’autore dirige entrambi gli attori insieme in un lungometraggio.