Leonardo da Vinci diventa un film animato in 2D e stop-motion, da un ex-Pixar e dal Tomm Moore di WolfWalkers

The Inventor sarà un film di animazione su Leonardo da Vinci: alternerà stop-motion e grafica 2D a mano libera, e sarà realizzato dall'ex-Pixar Jim Capobianco con il Tomm Moore di WolfWalkers.

Profuma di coerenza artistica il film di animazione The Inventor, incentrato sulla figura di Leonardo da Vinci: con "soli" 10 milioni di dollari di budget, sarà un lavoro indipendente scritto e diretto dallo story artist ex-Disney/Pixar Jim Capobianco, in collaborazione con l'irlandese Tomm Moore, appena nominato all'Oscar per il suo bellissimo WolfWalkers. Già dal cortometraggio Il tuo amico topo del 2007, ambientato nel mondo di Ratatouille, Capobianco aveva piegato la Pixar all'animazione 2D, e nel 2009 aveva realizzato a mano libera l'embrione di questo progetto, il corto delicatamente umoristico Leonardo.

The Inventor tuttavia sarà un film in stop-motion, con inserti di animazione 2D realizzati da Tomm Moore e dal suo studio Cartoon Saloon, coinvolgendo uno dei propri animatori di punta, Fabian Erlinghäuser. Insomma, una realizzazione inventiva e multiforme per rendere onore a Leonardo da Vinci nel modo più completo e "spirituale". La storia racconterà di Leonardo alla corte francese, che gli consente di sperimentare liberamente con macchine incredibili (e volanti), studiando scienza e corpo umano. Al suo fianco la coraggiosa principessa Margherita (quindi una versione fittizia di Margherita di Valois, figlia di Francesco I re di Francia?). Il cast di doppiatori originali comprende già grandi nomi come Daisy Ridley, Stephen Fry e Marion Cotillard. Siamo assai curiosi. The Inventor sarà pronto per la primavera del 2023.