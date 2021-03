Leonard Nimoy: in onore del Signor Spock presto una scultura che rappresenta il saluto vulcaniano

News Cinema

Nella città di Boston in cui Leonard Nimoy è nato, sorgerà un monumento in memoria dell'attore che ha reso celebre il signor Spock. Il luogo scelto è il Museo della Scienza ed è già partita una raccolta fondi.

A Boston sorgerà presto una scultura dedicata alla memoria di Leonard Nimoy, il mitico signor Spock della serie televisiva originale Star Trek, andata in onda dal 1966 al 1969, e dei successivi sei film. Il luogo scelto per esporla è lo Science Park, che ospita il celeberrimo Museo della Scienza. Boston è la città in cui Nimoy è nato il 26 marzo del 1931, e il Museo della Scienza, insieme alla famiglia dell'attore, ha organizzato una raccolta fondi online per finanziare il monumento, che sarà non una riproduzione del vulcaniano e semiumano dalle orecchie a punta e le sopracciglia all'insù, ma la sua mano intenta a fare il saluto vulcaniano. La statua sarà alta circa 6 metri (20 piedi) ed è stata affidata allo scultore David Phillips.

La famiglia di Leonard Nimoy sta pensando anche di aprire un negozio di souvenir e memorabilia chiamato LLAP, che è l'acronimo di "Live Long and Prosper" (in italiano Lunga Vita e Prosperità), la frase che accompagna il saluto vulcaniano e che per i fan della saga fantascientifica è iconica quanto il saluto di della serie di Star Wars "Che la forza sia con te". Parte degli incassi dello shop verranno devoluti alla ricerca per la Malattia Polmonare Ostruttiva Cronica, che è stata la causa della morte dell'attore.

"Lunga Vita e Prosperità è un messaggio in cui mio padre credeva fortemente"- ha dichiarato Julie Nimoy, la figlia dell'attore. Mio padre ha sempre amato Boston e si sentirebbe onorato se sapesse che il Museo della Scienza sarà per sempre la casa del suo monumento commemorativo. La scultura non solo rappresenta uno dei gesti di pace, tolleranza e diversità più conosciuti al mondo, ma sarà anche un bellissimo tributo alla vita e all'eredità di mio padre".

Già lo scorso autunno si era parlato della statua in onore di Leonard Nimoy, e proprio la figlia dell'attore vi aveva accennato su Twitter postando un disegno della mano gigante e scrivendo che Nimoy sarebbe stato contento della statua. A sostenere l'iniziativa era anche William Shatner alias il capitano Kirk, che aveva ritwittato il post commentando: "Bisogna farla. Leonard era molto orgoglioso delle sue radici bostoniane".