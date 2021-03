Leonard Nimoy Day: in onore dell'attore e regista la città di Boston gli dedica il 26 marzo

In vita, Leonard Nimoy è stato un personaggio straordinario: attore impegnato e al tempo stesso popolare, filantropo, padre amatissimo e role model per più generazioni grazie al personaggio del vulcaniano e semiumano Spock che ha interpretato nella serie classica di Star Trek e nei film successivi (due dei quali, tra i migliori, Star Trek III - Alla ricerca di Spock e Rotta verso la terra ha diretto), inventando anche il celebre gesto della mano che accompagna la frase d'augurio "lunga vita e prosperità", e che aveva "rubato" a un rabbino a cui lo aveva visto fare da ragazzo.

Ora che sono passati 6 anni dal suo addio a questa terra, viene ancora ricordato con amore e affetto e nel giorno che sarebbe stato quello del suo 90esimo compleanno, il 26 marzo - l'attore e regista era nato a pochissimi giorni di distanza dall'amico e collega William Shatner, che li ha compiuti il 22 marzo - la sua città, Boston, istituisce il Leonard Nimoy Day in suo onore.

A deciderlo è stato il sindaco Martin J. Walsh “per onorare il contributo del nostro concittadino all'arte in ruoli come il signor Spock di Star Trek e la sua dedizione alla comunità". È infatti nella città capitale del Massachussets che Leonard Nimoy era nato e cresciuto, e lì ha iniziato a studiare recitazione da adolescente al Boston College, ottenendo più avanti una laurea ad honorem dall'università di Boston.

"Leonard Nimoy - dice la proclamazione ufficiale - "ha dato onore alla sua città natale con i suoi risultati come attore, scrittore, produttore, regista, poeta, fotografo e filantropo. Leonard Nimoy, attraverso il suo personaggio di Spock, metà umano metà vulcaniano, ha dato all'immigrato, al rifugiato e all'oppresso una figura di eroe, di riferimento per tutti "gli estranei"".

Non potremmo essere più d'accordo e condividiamo la gioia e la commozione della figlia Julie che ha ringraziato su Twitter.

As a special tribute to dad @TheRealNimoy life and legacy, the @CityOfBoston just announced that on his birthday, 3/26 will officially be #LeonardNimoyDay! Thank you Mayor @marty_walsh for supporting this proclamation! @nimoycopdfilm #COPD pic.twitter.com/c1p0PzMLRx