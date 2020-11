Leonard Cohen batte Zack Snyder: bloccato il trailer di Zack Snyder’s Justice League

News Cinema

HBO Max ha momentaneamente reso indisponibile il trailer dello Snyder's Cut di Justice League. Il motivo? Legato a questioni di diritti musicali.

Da tutti i canali ufficiali di HBO Max è sparito il trailer di Zack Snyder’s Justice League, il cut di quattro ore curato da Zack Snyder del "suo" Justice League, film che fu costretto a cedere a Joss Whedon prima del completamento della post-produzione a causa di un lutto familiare, e che il canale di streaming della HBO renderà disponibile in quattro segmenti da un'ora ciascuno.

A causare però l'oscuaramento del trailer non sono state nuove liti tra Snyder e la Warner, o le polemiche di Ray Fischer relative al comportamento di Whedon, ma questioni legate a diritti musicali.

Il trailer di Zack Snyder’s Justice League, che vi mostrammo alla fine di agosto, si srotola infatti sulle note della celeberrima (e abusatissima) "Hallelujah" di Leonard Cohen: e a quanto pare qualcuno della produzione non ha fatto i compiti a casa,dimenticandosi di esplatare tutte le pratiche relative all'utilizzo della canzone del defunto cantante.

Che, evidentemente, a Zack Snyder deve piacere davvero molto, visto che l'aveva già utilizzata in passato per una controversa e criticata scena di sesso tra Night Owl e Silk Spectre nel suo Watchmen.