Leo From Toledo: Mel Gibson pronto a tornare con un nuovo action thriller

Un film che sarà diretto dallo specialista Joe Carnahan che lo definisce il ritorno in forma per Gibson.

Mel Gibson, insieme a Frank Grillo, torneranno presto nell’action thriller Leo From Toledo, diretto da Joe Carnahan, autore che ci ha regalato thriller di pregio come Narc. Per la parte action stiamo messi bene, visto che la sceneggiatura è di Dan Casey (Fast and Furious 9). La storia è quella di un ex killer della mafia di Kansas City con problemi alla memoria, che si trova a vivere anonimamente sotto il regime di protezione testimoni.

“Quello che ricorda vuole dimenticarlo”, secondo le note di produzione, “ma quello che ha dimenticato lo ha ora reso un uomo spaventato con poco e prezioso tempo rimasto per salvare la sola cosa che gli è rimasta: la figlia e la nipote, da cui è lontano da tempo”.

Le riprese dovrebbero iniziare nel primo quarto del 2020, portando di nuovo sul set il trio Gibson-Gallo-Carnahan che ha già fatto squadra in Boss Level, attualmente in fase di post produzione. Si tratta sempre di un action thriller, ma non premesse fantascientifiche.

Tornando a Leo From Toledo, ecco come commenta il progetto Carnahan, “è il tipo di film che amo fare, è divertente e sentito com una tonnellata di grande azione”. Che bella notizia, per noi che lamentiamo da tempo l’assenza di un sano e onesto cinema action dal budget medio, ormai sparito a Hollywood in preda all’omologazione supereroistica di massa. Viva la varietà, quindi.

“Poter lavorare con Mel e Frank di nuovo”, ha aggiunto il regista, "è un vero dono. Succede raramente che tu possa fare film con le persone a cui vuoi bene e che rispetti, per cui mi considero fortunato. Sento che Leo sarà un ritorno in gran forma di Mel. La sceneggiatura gli consente di essere sia divertente che drammatico e non vedo l’ora di passare all’azione”.

Mel Gibson sarà presto impegnato, anche se non è fissata ancora una data, nella regia di un remake de Il mucchio selvaggio.