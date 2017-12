Leo Da Vinci - Missione Monna Lisa, tre spot esclusivi per il film animato in uscita l'11 gennaio

Possiamo mostrarvi tre nuovi spot trailer di Leo Da Vinci - Missione Monna Lisa, film animato di Sergio Manfio in sala a partire dall'11 gennaio, una rilettura del mito di Leonardo per i più giovani.

Guidato dal sogno di poter volare, il giovane Leo, accompagnato dalla motivata Lisa di cui è segretamente innamorato, deve impedire a dei malfattori di usare una delle sue invenzioni per mettere le mani su un tesoro sommerso, nelle acque del mare intorno all'isola di Montecristo.

Nella colonna sonora c'è la canzone "Il tempo intorno" di Riki, star di Amici, tratta dal suo nuovo album "Mania", uscito il 20 ottobre e rapidamente Disco di Platino.