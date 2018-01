Leo Da Vinci - Missione Monna Lisa, da oggi nelle sale

Leo Da Vinci - Missione Mona Lisa, da oggi 11 gennaio in sala, è l'ultimo lavoro del Gruppo Alcuni di Treviso, capitanati da Sergio Manfio, ancora regista di un lungometraggio animato, dopo i suoi lavori sulla serie e sui lunghi di Cuccioli (ultimamente Cuccioli e il codice di Marco Polo e Cuccioli: il paese del vento, del 2010 e 2014).

Negli ultimi tre anni il gruppo si è dedicato a Leo Da Vinci, sceneggiato da Sergio con suo fratello Francesco, non con l'intenzione di proporre un'esperienza animata in CGI che sfidasse i modelli d'oltreoceano, ma che rappresentasse ad essi una proposta alternativa di una forte connotazione culturale italiana. La Firenze che appare in una sezione del racconto è per esempio stata ricreata con una certa cura di spirito (seppur volutamente senza un rispetto filologico).





Viene così reinterpretata la figura del vero Leonardo Da Vinci, qui guardato nei suoi anni di adolescente alle prese con la propria vulcanica creatività, espressa in mezzi di locomozione elaborati. Una vera e propria star non vivente del film è proprio Botte, una macchina multiuso (naviga, corre, vola) creata dal prop designer Christian Trivellone, ispirandosi ai disegni che hanno reso famoso il genio di Leonardo nel mondo. Inseparabile amico di Leo è l'imbranatissimo Lorenzo, complice di mille scorribande: insieme a loro, per volontà malcelata di Leo e di lei stessa, la bella Lisa, ragazza di campagna che si caccia in un brutto guaio all'inizio del racconto e che la naturale cavalleria di Leo non può non aiutare.

Nell'avventura che seguirà, Leo, Lisa e Lorenzo dovranno recuperare un misterioso tesoro sottomarino nelle acque che circondano l'Isola di Montecristo: Leo è avvantaggiato nella ricerca, perché creatore di uno "schifandro" (pardon: scafandro!) da palombaro, indispensabile per esplorare i fondali. Con l'aiuto del piccolo aspirante astronomo Niccolò e della sfrontata spiritosa senza famiglia Agnes, il successo sembra a portata di mano, ma i pirati vegliano...

Proprio in questa combriccola di corsari, a parte il temibile Capo Pirata, svettano i due improbabili filibustieri Cicala e Francis, due scagnozzi che nessun cattivo serio vorrebbe mai avere nelle sue file.





Combinando un'avventura (si direbbe alla Verne) con un'anima cappa e spada, il film sfrutta le fantasie rivisitate di Leonardo Da Vinci per cercare le iperboli adatte a un film animato, con le musiche epiche di Marco Fedalto eseguite dall'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, e una canzone di Riki (reso famoso da Amici), "Il tempo intorno". Il tono romantico di questa scelta musicale suggerisce che tra Lisa e Leo ci sarà del tenero...

Miscelando antico e moderno, nel design come nella sceneggiatura, Leo Da Vinci mira a creare personaggi e reazioni senza tempo, privilegiando una solarità italiana nei colori e nella luce, sfondo per una fiaba dinamica.