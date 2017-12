Leo Da Vinci - Missione Mona Lisa, il poster del film di animazione

Possiamo mostrarvi il poster ufficiale di Leo da Vinci - Missione Monna Lisa, diretto da Sergio Manfio, film animato dedicato a una delle figure più iconiche di tutti i tempi, Leonardo da Vinci. Prende vita sullo schermo il suo mondo, fatto di scoperte geniali, invenzioni intelligenti e un grande sogno: poter volare. Lo accompagneranno in questa avventura vecchi e nuovi amici, tra cui la forte e determinata Lisa, di cui Leo è innamorato senza ancora saperlo. I cattivi non esiteranno a ricorrere alle maniere forti per raggiungere il loro obiettivo: recuperare un tesoro dalle acque del mare intorno all’Isola di Montecristo, servendosi di una delle invenzioni di Leonardo.

Riki, cantautore dell’edizione 2017 di Amici di Maria de Filippi, firma la colonna sonora del film con la canzone “Il tempo intorno”, tratta dal suo secondo album “Mania”, uscito il 20 ottobre e diventato in un solo mese già Disco di Platino con 50.000 copie vendute.