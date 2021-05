Lena Headey e Karen Gillan nel trailer dell'action Gunpowder Milkshake

News Cinema

Le due attrici sono una madre e una figlia, entrambe killer professioniste, che si riuniscono dopo anni di separazione nel nuovo film dell'israeliano Navot Papushado, quello che aveva diretto il Big Bad Wolves che aveva fatto impazzire Tarantino.

Per Quentin Tarantino il miglior film del 2013 era stato Big Bad Wolves, un film israeliano scritto e diretto da Aharon Keshales e Navot Papushado che venne presentato in Italia al Torino Film Festival e trovate disponibile in streaming su Amazon Prime Video, e che raccontava la storia di un padre che, di fronte all'impossibilità della polizia di provare che il figlio era stato seviziato e ucciso da un suo insegnante, decideva di rapire e torturare a morte il sospettato.

Dopo aver diretto assieme un episodio del film ABCs of Death 2, Keshales e Papuschado hanno deciso di affrontare progetti "solisti", e ora proprio Papushado si prepara a presentare al pubblico uno scatenato action movie intitolato Gunpowder Milkshake, di cui vi mostriamo il trailer originale.

Interpretato da Lena Headey e Karen Gillan (ma anche da Angela Bassett, Paul Giamatti, Michelle Yeoh, Carla Gugino, Ralph Ineson e Chloe Coleman), il film vede le due attrici nel ruolo di una madre e una figlia che sono entrambe killer professioniste, e che si ritrovano dopo lunghi anni di separazione per mettere fine a un ciclo di vendette e violenze che va avanti da tre generazioni.

Gunpowder Milkshake: il trailer originale del film

La trama ufficiale di Gunpowder Milkshake

Sam (Karen Gillan) aveva solo 12 anni quando sua madre, Scarlet (Lena Headey), una killer d'élite, fu costretta ad abbandonarla. È stata la Compagnia, lo spietato sindacato criminale per cui lavorava sua madre, a crescere Sam. Ora, 15 anni dopo, Sam ha seguito le orme di sua madre ed è diventata una feroce assassina. Usa i suoi "talenti" per ripulire i pasticci più pericolosi della Compahnai. È tanto efficiente quanto leale. Ma quando un lavoro ad alto rischio va storto, Sam deve scegliere se servire la Compagnia o proteggere la vita di una bambina innocente di 8 anni - Emily (Chloe Coleman). Diventata un bersaglio mobile, Sam ha solo una possibilità di sopravvivere: riunirsi con sua madre e le sue letali collaboratrici, Le Bibliotecarie (Angela Bassett, Michelle Yeoh e Carla Gugino). Queste tre generazioni di donne devono imparare a fidarsi l'una dell'altra, resistere alla Compagnia e al loro esercito di scagnozzi, e scatenare l'inferno contro coloro che vorrebbero portar loro via tutto.