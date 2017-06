Lena Dunham sceneggiatrice del remake americano di Toni Erdmann

Se c’è una cosa che perfino noi non estimatori siamo disposti a riconoscere a Vi presento Toni Erdmann, la commedia tedesca di Karen Ade che, dal Festival di Cannes alla notte degli Oscar, ha avuto una lunga strada lastricata di apprezzamenti e successi: ovvero, il merito di aver convinto Jack Nicholson a tornare a recitare.

Sarà lui, infatti, a interpretare nell’annunciato remake americano del film il ruolo di protagonista maschile che nell’originale era del ben più oscuro Peter Simonischek: quello di un padre immaturo col pallino della buffoneria che decide di mettersi alle costole della figlia infelice a sua insaputa e ne sconvolge la vita con le sue bizzarrie al limite del patologico.

Ma al ritorno alla recitazione di Nicholson, e alla presenza nel ruolo della protagonista femminile di Kristen Wiig, c’è un altro elemento, emerso in queste ore, che rende interessante questo remake: a scrivere la sceneggiatura, infatti dovrebbe essere la Lena Dunham di Girls, assieme alla sua abituale collaboratrice Jenni Konner.

La scrittura della Dunham, tagliente e senza peli sulla lingua, e legata a un rapporto “verista” con la realtà, sembra perfetta sulla carta per tradurre in America il copione del film tedesco.

A questo punto non resta che attendere l’ultimo importante tassello di questa produzione: il nome del regista cui il remake verrà affidato.