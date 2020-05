Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi: il film da vedere e commentare insieme venerdì 29 maggio con SimulWatch

News Cinema

Jim Carrey protagonista dell'adattamento cinematografico dei primi tre volumi di una popolare e bellissima serie di romanzi per ragazzi. Appuntamento su SimulWatch venerdì 29 maggio alle 16:30.

La visione condivisa di venerdì 29 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi, il film che, prima della popolare serie televisiva targata Netflix, ha adattato i romanzi della popolarissima e bellissima serie per ragazzi (e non solo) che porta lo stesso nome.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 29 maggio alle 16:30.

Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi è una serie di libri geniali e avvicenti che raccontano le avventure e le disavventure di Violet, Klaus e Sunny Baudelaire, tre ragazzini rimasti orfani, eredi di una grande fortuna, che un perfido attore senza talento di nome Conte Olaf, spacciandosi per un loro zio, e poi per altri bizzarri personaggi, cerca di catturare e uccidere per intascare l'eredità. Fu Brad Silberling a tentare l'adattamento dei primi tre libri della serie, chiamando uno scatenato e perfetto Jim Carrey a interpretare Olaf, e affiancandogli i giovanissimi Emily Browning e Liam Aiken, ma anche attori del calibro di Meryl Streep, Timothy Spall, Billy Connolly, Luis Guzmán e molti altri ancora.



Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

