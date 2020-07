Leigh Whannell dirigerà Ryan Gosling nel nuovo The Wolfman

News Cinema

Con una scelta abbastanza scontata, la Universal sta trattando col regista di L'uomo invisibile per affidargli la regia del nuovo film che riporterà al cinema, in versione rinnovata, uno dei mostri classici che hanno fatto la storia dello Studio negli anni Trenta.

La notizia è interessante ma, tutto considerato non molto sorprendente.

Dato lo straordinario successo avuto dal suo L'uomo invisibile, era abbastanza prevedibile che la Universal Pictures si rivolgesse, come ha fatto, a Leigh Whannell per la regia dell'annunciato The Wolfman che vedrà protagonista Ryan Gosling: nella speranza che Whannell sia in grado di apportare il suo tocco magico anche a questa nuova riesumazione di uno dei mostri classici che hanno fatto la storia e il successo dello Studio americano negli anni Trenta e Quaranta. E, per cercare di blindare ancora di più l'operazione, è stato anche ufficializzato l'accordo produttivo con la Blumhouse di Jason Blum, già dietro al citato Uomo invisibile.

Secondo le prime informazioni Whannell si occuperà anche del trattamento del film, da sviluppare a partire da una suo soggetto originale, mentre è confermato che a occuparsi della sceneggiatura saranno Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, coppia creativa dietro al successo della serie tv Netflix Orange is the New Black.

Ci sarebbe stata proprio Schuker, moglie di Jason Blum, nel ruolo di pedina chiave per convincere Whannell, che inizialmente aveva nicchiato, ad accettare l'offerta della Universal.

C'è da sperare che i risultati di questo film siano allineati a quelli di L'uomo invisibile, perlomeno da un punto di vista commerciale, e che restituiscano dignità al personaggio dell'Uomo Lupo più di quanto non sia avvuto in tentativi recenti, come nell'ultimo Wolfman di Joe Johnston interpretato da Benicio Del Toro.

Leggi anche Wolfman: Benicio del Toro e gli altri lupi mannari