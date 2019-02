Leigh Whannel, da Saw al remake di 1997: Fuga da New York

Sono quasi dieci anni che, a fasi alterne, si parla di un remake (o reboot, come va più di moda dire) di 1997: Fuga da New York, il cult movie diretto da John Carpenter e interpretato da Kurt Russell nel 1981.

Breck Eisner, Joel Silver, il Neil Cross della serie TV Luther, perfino Robert Rodriguez sono alcuni dei nomi che sono stati legati a un progetto più volte nato e altrettante volte spentosi nel nulla.

Ora tocca a Leigh Whannell, il regista del recente Upgrade e di Insidious 3, amico e collaboratore di James Wan fin dai tempi del primo Saw: da poco messo sotto contratto dalla Universal e dalla Blumhouse per realizzare un nuovo film sull'Uomo invisibile, Whannell si è anche accordato con la 20th Century Fox per scrivere una sceneggiatura che riporti al cinema Iena Plissken e la sua missione impossibile.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Whannell sarebbe stato al momento incaricato del solo copione, ma la porta della Fox sarebbe aperta anche perché si occupasse anche della regia del film.

John Carpenter, sempre secondo la rivista statunitense, fa parte dell'operazione in veste di produttore, con un ruolo che si preannuncia simile a quello avuto nel recente Halloween di David Gordon Green.

Mentre, è bene ricordarlo, Carpenter si è espresso eloquentemente sull'altro progetto di remake di un film suo e di Kurt Russell, Grosso guaio a Chinatown.