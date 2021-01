Lei mi parla ancora, il trailer del film di Pupi Avati con Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli

News Cinema

Esclusiva Sky in onda dall'8 febbraio, Lei mi parla ancora è il ritorno al cinema di Renato Pozzetto, marito che vive nel ricordo della sua metà.

Lei mi parla ancora, il nuovo film di Pupi Avati che vede il ritorno di Renato Pozzetto come protagonista, si mostra con un primo trailer, in previsione della messa in onda su Sky Cinema Uno l'8 febbraio alle 21:15, ricordando che il lungometraggio sarà disponibile anche on demand in streaming su NOW TV. Il film, in origine pensato per la sala, è stato venduto a Sky dopo aver non senza amarezza realizzato che non sarebbe stato possibile distribuirlo al cinema in tempi brevi: Pupi si è però detto contento di "entrare nelle case degli italiani con una storia intima e personale, con una storia così affettuosa".



Lei mi parla ancora, la storia del film con Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli

Lei mi parla ancora racconta di Nino (Renato Pozzetto), un uomo rimasto profondamente legato alla moglie defunta Caterina (Stefania Sandrelli), al punto da spingere sua figlia a ingaggiare l'editor Amicangelo (Fabrizio Gifuni) per trarre un romanzo dal ricordo della loro storia d'amore. Sullo schermo quindi prendono vita diversi flashback, dove la giovane Caterina è interpretata da Isabella Ragonese e il giovane Nino da Lino Musella. L'interazione tra Nino e Amicangelo non sarà tuttavia semplice, avendo i due caratteri agli antipodi, ma troveranno un terreno comune d'intesa...

Nel cast di Lei mi parla ancora, scritto da Pupi e Tommaso Avati, sono da segnalare anche Alessandro Haber, Chiara Caselli, Gioele Dix, Nicola Nocella, Serena Grandi, Giulia Elettra Gorietti.