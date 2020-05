Lei: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 13 maggio con SimulWatch

News Cinema

Un insolito Joaquin Phoenix protagonista assoluto di questa fiaba amara e romantica sull'amore nell'era del digitale firmata da Spike Jonze. Appuntamento su SimulWatch mercoledì 13 maggio alle 16:30.

La visione condivisa di mercoledì 13 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di un film diretto nel 2013 da Spike Jonze, e con protagonista un insolito Joaquin Phoenix, affiancato da Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde e dalla voce di Scarlett Johansson: s'intitola Lei.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Lei e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per mercoledì 13 maggio alle ore 16:30.

La trama di Lei, amara fiaba sulla vita e sull'amore, vede Phoenix interpretare un uomo solitario e introverso di nome Theodore Twombly, che - nel contesto di un futuro assai prossimo dove le tecnologie digitali sono ancora più presenti nella vita delle persone di quanto non siano già - acquista un nuovo sistema operativo basato su un'intelligenza artificiale è in grado di adattarsi alle esigenze del suo proprietario. Il sistema, una volta avviato, si dà il nome di Samantha, ed è dotato di una suadente e sensuale voce femminile (nella versione originale appunto quella di Scarlett Johansson, in quella italiana di Micaela Ramazzotti); gira che ti rigira, grazie alla capacità dell'AI di imparare, sviluppare una psicologia e assecondare i voleri del suo proprietario, Theodore finisce con l'innamorarsi di Samantha, chiudendosi sempre di più al mondo esterno.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

