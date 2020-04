Lego firma un accordo di cinque anni con Universal

News Cinema

Finora i film dei mitici mattoncini gialli hanno incassato più di un miliardo di dollari nel mondo.

Un patto di ferro lungo cinque anni e in esclusiva è stato firmato fra Universal e Lego, il colosso dei giochi intelligenti per bambini, per produrre e distribuire film basati sul marchio danese.

I film già realizzati, The Lego Movie (2014) e il suo sequel (2019), ma anche gli spinoff Lego Batman il film (2017) e Lego Ninjago il film (2017), hanno incassato al botteghino mondiale più di un miliardo di dollari. Sono stati tutti distribuiti da Warner Bros, mentre con la scadenza del precedente accordo è stato formato ora un contratto con uno studio, la Universal, che aveva manifestato forte interesse già da tempo.

“Il sistema di gioco Lego”, ha detto la chairman Universal, Donna Langley, “dà la possibilità alle persone di costruire mondi e creare storie che li accompagnino nel corso di tutta la loro vita. Siamo eccitati per la possibilità di costruire un nostro nuovo capitolo di film Lego, insieme con il loro team, che continua a ispirare curiosità e innovazione”.