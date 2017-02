Lego Batman: le nostre interviste a Claudio Santamaria, Geppi Cucciari e Alessandro Sperduti, le voci italiane

Esce il 9 febbraio Lego Batman, film d'animazione che rilegge con i mattoncini il mito dell'Uomo Pipistrello: abbiamo intervistato per voi i doppiatori italiani del lungometraggio, cioè Geppi Cucciari (Batgirl), Alessandro Sperduti (Robin) e Claudio Santamaria, che si occupa per la seconda volta di questo Batman in edizione Lego, dopo alcune scene in The Lego Movie (senza contare il suo doppiaggio di Christian Bale nella trilogia di Christopher Nolan!).