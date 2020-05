Lego Batman contro il Coronavirus in un messaggio su Twitter

News Cinema

Lego Batman spiega con ironia a bambini e famiglie americane come difendersi dal Covid-19.

Mentre riflettiamo sulla nostra Fase 2 in tempi di Coronavirus, nel mondo anglosassone si muove anche Batman per spiegare alle famiglie come sia più opportuno comportarsi per difendersi dal Covid-19: non è però un Batman qualunque, bensì la sua rivisitazione cartoon Lego Batman, protagonista dell'omonimo film. Nel breve video postato su Twitter, realizzato in una simpatica simulazione di stop-motion, Lego Batman si dimostra ignaro del virus, ma una voce fuori campo gli spiega i fondamentali che abbiamo purtroppo imparato a conoscere in questi mesi.

"Fa un po' paura, ma s'intende non a me, ai bambini!" si lascia scappare Lego Batman, e contiene la sua vanagloria spiegando: "Potete essere supereroi semplicemente ascoltando gli esperti e aiutando a fermare il diffondersi del virus, cosa molto meno difficile del mio lavoro, combattere il crimine, ma comunque super-importante". Batman sembra capire bene le coordinate della questione, anche se ha comprensibili difficoltà psicologiche all' "agire insieme": "Io lavoro da solo!"

In poche parole, cosa dovremmo fare secondo il Bruce Wayne in mattoncino? "Lavatevi le mani, mantenete una buona distanza sociale e guardate Lego Batman a loop." L'ultima azione non è necessaria, ma se avete visto il film dovreste sapere che il nostro eroe è aziendale.