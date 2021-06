Lego Batman 2 è stato cancellato? Cosa avrebbe raccontato?

News Cinema

Lego Batman 2 probabilmente non verrà mai realizzato: la ragione, secondo il regista Chris McKay, è nel passaggio del franchise LEGO dalla Warner Bros alla Universal. Chris ci racconta cosa aveva in mente...

Brutte notizie per chi aveva amato il sottovalutato Lego Batman - Il film (2017) di Chris McKay, perché è lo stesso regista a dichiarare ora a Collider che il pur annunciato Lego Batman 2 è stato probabilmente cancellato. La ragione è amaramente semplice: dopo i flop di Lego Ninjago e The Lego Movie 2, la Warner Bros ha chiuso l'accordo con la LEGO, che si è legata ora alla Universal. Quest'ultima tuttavia non ha i diritti di sfruttamento cinematografico e televisivo dei personaggi DC Comics, perciò Lego Batman 2, per vedere la luce, dovrebbe presupporre un complicato accordo incrociato. Già queste sono acrobazie complesse per Spider-Man e Tom Holland, tra Sony e Marvel Studios, figuriamoci per il sequel di un progetto relativamente meno importante, foriero di un incasso mondiale di "soli" 312 milioni di dollari. Insomma, al 90% Lego Batman al cinema uscirà di scena, ma anche per questo motivo McKay (passato al live action con l'imminente La guerra di domani su Amazon Prime Video dal 2 luglio), ha voluto raccontare cosa avesse in mente per il sequel...



Lego Batman - Il film: Nuovo Trailer ufficiale italiano - HD

Lego Batman 2: qual era la trama pensata dal regista e dagli sceneggiatori

Ora che Lego Batman 2 è praticamente evaporato, Chris McKay ha raccontato qualcosa del film che stava concependo con gli sceneggiatori Dan Harmon e Michael Waldron (quest'ultimo si è consolato di recente con Loki).

Era proprio una cosa epica, sia per l'azione sia per la storia. Aveva una struttura alla Padrino Parte II, una storia sul rapporto attuale di Batman con la Justice League e Superman, alternato con i momenti formativi della Justice League. Si parlava di amicizia e di come sia difficile cambiare, e di rimanere sulla strada del cambiamento che hai scelto per te stesso. Specialmente quando forse non sei stato tanto buono con i tuoi amici. I tuoi amici potrebbero non capire chi sei diventato. Potrebbero ancora vivere nel passato. [...]

Lo studio era cauto nel considerare un film animato di Lego Batman come un vero film di Batman, mi dicevano sempre di contenermi. Il pubblico e film successivi come Spider-Man: Un nuovo universo hanno mostrato che sbagliavano. Avrei dato tutto per renderlo il più possibile un vero film sulla Justice League (con tante battute, cammei, vicende intrecciate, riferimenti... sarebbe stato molto denso!). [...]

I cattivi sarebbero stati Lex Luthor e OMAC. [...] Ci sarebbe stato anche un grosso crossover a un certo punto, una cosa che puoi fare solo in un film LEGO, sono sicuro che l'indovinerete...

Chissà a cosa si riferisce McKay... Per quanto riguarda i film LEGO, che supponiamo disporranno ora budget inferiori rispetto al passato, se si volesse proseguire sulla strada della cultura pop, la Universal mette a disposizione parecchi spunti come Lo squalo, Ritorno al futuro, Jurassic Park. Fast & Furious... c'è l'imbarazzo della scelta. Leggi anche Fast & Furious: diventa Lego la Dodge Charger di Vin Diesel