Leggi uno spoiler di Star Wars L'ascesa di Skywalker e hai un hamburger gratis (accade in Germania da Burger King)

È più grande la fame per il panino o la fede per la saga? Che la forza sia con voi per fare la scelta giusta.

Mancano cinque giorni all'uscita di Star Wars: L'ascesa di Skywalker (dal 18 dicembre al cinema) e voi avete accuratamente evitato nell'ultimo mese di incappare in fastidiosi notizie e post inopportuni sul film.

La crescente quantità di articoli su trailer, clip e poster di Star Wars passati al vaglio alla ricerca di perle da condividere, anche a rischio spoiler, è la tendenza del momento. Ma voi no, niente, non ci cascate, non aprite link e non leggete nulla perché alla visione dell'Episodio 9 di J.J. Abrams, capitolo finale della nuova trilogia, ci volete arrivare integri, puri e privi di condizionamenti. Bravi, questo vi fa onore.

Ma se qualcuno vi proponesse di leggere uno spoiler in cambio di un panino gratis? Questa abominevole proposta è in corso in questi giorni in Germania e fa parte di una promozione di Burger King.