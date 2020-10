Legend: il film da vedere e commentare insieme giovedì 22 ottobre con SimulWatch

News Cinema

Legend è il gangster movie in cui Tom Hardy supera se stesso interpretando i gemelli Kray. L'appuntamento su SimulWatch è per giovedì 22 ottobre alle 20:30.

La visione condivisa di giovedì 22 ottobre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un gangster movie del 2015 di produzione britannica. Legend si basa sul libro The Profession of Violence: The Rise and Fall of the Kray Twins, una biografia di Ronnie e Reggie Kray scritta nel 1972 da John Pearson. I gemelli Kray sono stati i boss di un'organizzazione criminale attiva nell'East End di Londra tra gli anni cinquanta e sessanta. Questo film scritto e diretto da Brian Helgeland ne racconta la storia dell'ascesa e della caduta, appoggiandosi interamente sulle spalle della performance di Tom Hardy che interpreta sia Reggie sia Ronnie. Completano il cast Taron Egerton, Emily Browning, Colin Morgan, Christopher Eccleston, David Thewlis, Paul Anderson, Tara Fitzgerald e Chazz Palminteri.

L'appuntamento per vedere tutti Legend e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per giovedì 22 ottobre alle 20:30.

Londra, anni Sessanta. Ronnie e Reggie Kray sono due gemelli simili nell'aspetto, ma diversissimi nel carattere. Ronnie è violento e paranoico con tendenze omosessuali, rinchiuso in una struttura psichiatrica detentiva poiché affetto da schizofrenia. Reggie è invece riflessivo e calcolatore, un ex pugile con un grande talento per gli affari. Non appena Ronnie esce di progione, i due uniscono i loro sforzi per iniziare la scalata al crimine organizzato nell'East End londinese. Innanzitutto ottengono il controllo di un locale notturno, usando l'estorsione e la violenza. In seguito cercano di consolidare il loro potere alleandosi con la gang dello spietato Charlie Richardson. Successivamente Reggie conosce Frances Shea, la sorella del suo autista, e s’innamora di lei, la sposa ma poco tempo dopo viene arrestato per aver chiesto il pizzo ad alcuni commercianti. Quando esce dal carcere lui è il fratello vengono avvicinati dalla mafia americana.



Legend: Il trailer italiano ufficiale - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

