Legally Blonde 3: il nuovo sequel de La rivincita delle bionde diventa realtà

Reese Witherspoon riprenderà il ruolo della frivola ma intelligente Elle Woods in una commedia che avrà fra gli sceneggiatori Mindy Kaling.

La commedia con Reese Witherspoon La rivincita delle bionde sta per avere un nuovo sequel, che arriverebbe a 18 anni di distanza da Una bionda in carriera, diretto da Charles Herman-Wurmfeld e non da Robert Luketic ma con la stessa protagonista. Lo rende noto Deadline, scrivendo che Mindy Kaling e Dan Goor sono al lavoro su una sceneggiatura per la MGM e soprattutto che la Witherspoon tornerà a vestire i panni rigorosamente rosa shocking di Elle Woods, probabilmente accompagnata da un nuovo inseparabile chihuahua.

Del progetto già si era parlato nel 2018, quando Reese aveva dichiarato che avrebbe prodotto il film con la sua Hello Sunshine e che avrebbe voluto fare uscire Legally Blonde 3 il giorno di San Valentino del 2020. All'epoca gli sceneggiatori erano diversi e non c'era ancora un regista.

Per chi non lo sapesse, Mindy Kaling e Dan Goor hanno già lavorato insieme, firmando il copione di una wedding comedy della Universal che deve ancora uscire. La Kaling, poi, è conosciuta per The Office (per cui è stata produttrice esecutiva, sceneggiatrice, attrice e regista). Davanti alla macchina da presa l'abbiamo vista giusto lo scorso anno al fianco di Emma Thompson in E poi c'è Katherine.

Uscito nel 2001, La rivincita delle bionde aveva incassato globalmente quasi 142 milioni di dollari e vedeva nel cast anche Luke Wilson, Selma Blair, Matthew Davis, Victor Garber e Jennifer Coolidge. Una bionda in carriera aveva invece guadagnato quasi 125 milioni di dollari.

Legally Blonde 3 continua a non avere un regista, una data di inizio lavorazione (ovviamente) e una seppur vaga idea del restante cast.