Left Behind - La profezia con Nicolas Cage: cos'è esattamente "Il Rapimento della Chiesa"?

La trama dell'apocalittico Left Behind con Nicolas Cage si basa in effetti su una profezia biblica: di cosa si tratta? E qual è la trama del film?

Il thriller Left Behind - La profezia con Nicolas Cage si basa sul cosiddetto "Rapimento della Chiesa", una profezia alla quale viene fatto riferimento nell'Apocalisse di Giovanni nelle Sacre Scritture. Ma in cosa consiste esattamente il "Rapimento della Chiesa" e come viene usato nel film Left Behind - La profezia? Scopriamolo insieme e leggiamo anche cosa pensa Nicolas Cage del tema e della storia raccontata.

Left Behind con Nicolas Cage, cosa significa il "Rapimento della Chiesa"?

Il "Rapimento della Chiesa", anche se comunemente viene riferito al libro dell'Apocalisse di Giovanni nella Bibbia, appare citato anche in altri libri del Nuovo Testamento, come la Prima Lettera ai Tessalonicesi e la Prima Lettera ai Corinzi (inoltre se ne ravvisano tracce in un versetto del Vangelo di Matteo). Legata al concetto di "seconda venuta", la profezia prevede che Gesù Cristo discenda dal Cielo per portare a sè tutti i credenti, in un'unione con i credenti già deceduti e risorti: nodale nelle interpretazioni è la collocazione della "Grande Tribolazione", il periodo di massima afflizione dell'umanità, rispetto a tale Rapimento. I sette anni della Grande Tribolazione potrebbero collocarsi dopo la Seconda Venuta oppure potrebbero anticiparla. Nel film Left Behind sembra proprio che il Rapimento avvenga prima della seconda venuta di Gesù Cristo e inauguri la Tribolazione, perché...



Left Behind - La profezia, la trama del film con Nicolas Cage

Quando in Left Behind - La profezia milioni di persone scompaiono nel nulla, con tutte le catastrofiche conseguenze del caso, la vita della famiglia Steele è sconvolta: il capofamiglia Ray Steele (Nicolas Cage), pilota di un volo di linea, cerca di portare in salvo i suoi passeggeri senza che più nessuno lo aiuti per atterrare, sostenuto fortunosamente da un reporter. Contemporaneamente sua figlia Chloe Steele, interpretata da Ashley Tisdale, cerca la signora Steele e suo fratello, in un mondo che ha perso la bussola e vive nella disperazione e nel caos...

Diretto da Vic Armstrong, uno dei più famosi cascatori di Hollywood (nonché coreografo di scene d'azione), Left Behind è l'adattamento di "Gli esclusi", primo romanzo di una serie di Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins dedicata alle profezie bibliche. Il libro del 1995 era stato già adattato in un precedente lungometraggio, Prima dell'apocalisse (2000), produzione francocanadese con Kirk Cameron.

Nicolas Cage su Left Behind - La profezia

Nella presentazione di Left Behind - La profezia al Phoenix Film Festival, Nicolas Cage ha discusso dell'approccio suo e della troupe al materiale, che per funzionare e risultare credibile doveva ancorarsi a un realismo di fondo.

Mi piacerebbe che la gente, guardando il film, si rendesse conto del fatto che tutti commettiamo errori, ma che in un momento di crisi quello che davvero vogliamo è tornare in famiglia, sentirne di nuovo l'amore. Questo tema mi ha attirato. [...] Come si può rendere autentica una tale serie di circostanze straordinarie? È stata una sfida colossale, abbiamo quasi fatto del cinéma vérité, dovevamo credere sul serio in quello che accadeva, per trasmetterlo al pubblico. Sono sempre attratto dai film che non temono di avventurarsi nell'ignoto.