LeBron James rivela titolo e logo di Space Jam 2

01 maggio 2020

Con le riprese già concluse, Space Jam: A New Legacy è in fase di post-produzione per ciò che concerne la non secondaria parte animata del personaggi Looney Tunes. Il cestista LeBron James ci mostra il nuovo logo del titolo.

LeBron James ha tirato fuori un coniglio dal cilindro. Bè no, il coniglio sarà nel film e quello non è un cilindro, ma un cappellino da baseball. Però lui gioca a basket. E guardando bene la sorpresa non è dentro, ma sopra. Insomma, grazie al cestista abbiamo titolo e logo nel sequel di Space Jam 2... Space Jam: A New Legacy. Il giocatore, che sarà il protagonista del film così come lo fu Michael Jordan in Space Jam del 1996, ha postato su twitter un boomerang del suo primo piano con in testa il primo prodotto del merchandising del film. Le riprese "umane" del film sono concluse e ora il team di animatori sta lavorando ai personaggi di Bugs Bunny, Duffy Duck e a tutti gli altri componenti della famiglia dei Looney Tunes. Space Jam: A New Legacy ha una data di uscita fissata al momento al 16 luglio 2021. Leggi anche Space Jam 2: tutto quello che sappiamo sul sequel con LeBron James e Bugs Bunny Repost from #LeBronJames: 2021. 🐰🥕 🎥 🍿👑 pic.twitter.com/G499sIvXL6 — Space Jam A New Legacy (@spacejammovie) April 30, 2020

