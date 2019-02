Leaving Neverland: il trailer del documentario shock che raccconta del rapporto tra Micheal Jackson e i bambini

È stato presentato un mese fa al Sundance, dove è stato definito "devastante" e "complicato e commovente" dai critici presenti (nel caso specifico, da quelli di Variety e Hollywood Reporter). E dove ha suscitato le ire e le minacce di azioni legali da parte degli eredi di Michael Jackson.

Si chiama Leaving Neverland ed è un documentario di quattro ore, divise in due parti, che a partire dalle testimonianze di due uomini, che erano bambini allora, James Safechuck e Wade Robson, ricostruisce quanto avveniva nella favolosa dimora del cantante americano, dove si circondava di bambini e dove - si diceva, e qui le accuse vengono più che confermate - abusava di loro.

In realtà, il regista Dan Reed ha voluto specificare, intervistato da Variety, come Leaving Neverland per lui non sia tanto un documentario su Michael Jackson e sui suoi abusi, quanto "su due famiglie, e su come queste famiglie sono venute a patti con quello che i loro figli hanno rivelato loro molti anni dopo la morte del cantante."

La sinossi ufficiale, infatti, è questa:

Questo documentario in due parti esplora le esperienze separate e parallele di due due bambini James Safechuck, di 10 anni, e Wade Robson, di sette, che furono entrambi in amicizia con Michael Jackson. Attraverso interviste che fanno annodare lo stomaco con Safechuck, che oggi ha 37 anni, e Robson, che ne ha 41, e alle loro madri, mogli e fratelli, il film ricostruisce gli abusi subiti ed esplora i sentimenti complicati che hanno portato i due uomini a confrontarsi con il loro passato dopo aver avuto figli a loro volta.