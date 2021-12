Leatherface sta tornando (su Netflix): il teaser trailer e le prime immagini del nuovo Non aprite quella porta

News Cinema

Il nuovo Texas Chainsaw Massacre è prodotto da Fede Alvarez e dal co-sceneggiatore dell'originale del 1974, Kim Henkel. Alla regia c'è David Blue Garcia. Texas Chainsaw Massacre debutterà in streaming su Netflix il 18 febbraio.

Era il 1974. L'horror stava cambiando. Era già cambiato, grazie all'avvento di George Romero e dei suoi zombie. Ma a contribuire in maniera fondamentale alla sua mutazione, arrivava nei cinema un film capace di un impatto e di un'influenza altrettanto forti: Non aprite quella porta di Tobe Hooper, uno degli horror più citati, amati, imitati di tutti i tempi, capace di una radicalità che colpisce ancora oggi, figuriamoci quasi cinquant'anni fa.

Come era inevitabile, oltre a innumerevoli filiazioni indirette, Non aprite quella porta ne ebbe numerose dirette: un primo sequel firmato nuovamente da Hooper nel 1986, un secondo sequel nel 1990 e un terzo nel 1994. E poi il reboot prodotto da Michael Bay con Jessica Biel protagonista nel 2003, il prequel di Jonathan Liebesman del 2006, la versione in 3D con una giovane Alexandra Daddario nel 2013 e poi la origin story di Leatherface arrivata nel 2017.

Tanto, ma mai abbastanza per gli appassionati, o per chi voglia continuare a sfruttare il potenziale mitico del film di Hooper e del suo sanguinario protagonista: e difatti, il 18 febbraio 2022 debutterà su in streaming su Netflix un nuovo Non aprite quella porta, di cui vi mostriamo il primo teaser trailer.

Il nuovo film della saga, che è da considerarsi un sequel diretto dell'originale, così come era stato per quello in 3D, è prodotto da Fede Álvarez e dal co-sceneggiatore dell'originale del 1974, Kim Henkel. Alla regia invece c'è David Blue Garcia, regista americano alla sua opera seconda dopo l'esordio del 2018 intitolato Tejano. Assieme al fido Rodo Sayagues, Álvarez (che già in passato aveva lavorato su un altro filone mitico dell'horror con il remake di La casa di Raimi) è stato anche autore del soggetto del film, poi sviluppato in sceneggiatura da Chris Thomas Devlin.

Nel cast del film troveremo Sarah Yalkin, Elsie Fisher, Mark Burnham, Moe Dunford, Neil Hudson, Jessica Allain, Olwen Fouéré, Jacob Latimore e Alice Krige

Non aprite quella porta: Il Teaser Trailer Ufficiale del Film - HD