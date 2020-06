Léa Seydoux sarà protagonista della mega-produzione francese Le Bal des Folles

News Cinema

Il thriller in costume è ambientato durante il carnevale di Parigi del 1893.

La star francese Léa Seydoux sarà protagonista del thriller in costume Le Bal des Folles (Il ballo dei folli), progetto ambizioso che sarà diretto da Arnaud des Pallières. Il progetto sarà realizzato dalla compagnia di produzione Prelude e da due delle più importanti figure del cinema francese, Philippe Rousselet e Jonathan Blumental. La coppia ha realizzato il recentissimo nuovo film di Michael Hazanavicius, The Lost Prince con Omar Sy. Le riprese di Le Bal des Folles – la prima grossa produzione annunciata in Francia da quando è scoppiata la pandemia di COVID-19 – cominceranno tra la dine di quest’anno e l’inizio del prossimo.

La sceneggiatura scritta dallo stesso regista insieme a Christelle Berthevas è ambientata durante il carnevale di Parigi del 1893 ed è basata su fatti realmente accaduti. Teatro principale della trama sarà l’ospedale psichiatrico per donne Pitié Salpétrière. La Seydoux avrà il ruolo di Fanni, una delle pazienti selezionate per partecipare a un grandioso ballo in maschera grazie alla sua buona condotta. Lo scopo della donna è però quello di trovare sua madre tra gli ospiti e grazie al suo aiuto fuggire dall’istituto.

In carriera Léa Seydoux ha collaborato con autori di fama mondiale del calibro di Quentin Tarantino (Bastardi senza gloria), Ridley Scott (Robin Hood), Woody Allen (Midnight in Paris), Abdellatif Kechiche (La vita di Adele) e Yorgos Lanthimos (The Lobster). Tra i suoi successi al boxoffice internazionale troviamo Mission: Impossible – Protocollo fantasma e Spectre. Prossimamente la vedremo nel nuovo James Bond No TimeTo Die ma soprattutto in The French Dispatch, attesissimo lungometraggio diretto da Wes Anderson.