Le ultime 24 ore: in esclusiva per Comingsoon.it, trailer e poster del thriller di fantascienza con Ethan Hawke

Sarà nei cinema italiani dal prossimo 25 luglio Le ultime 24 ore, thriller dai risvolti fantascientifici che vede protagonista Ethan Hawke e che è diretto dall'ex stuntman Brian Smrz.

Il film, che conta anche sulla partecipazione di attori come Rutger Hauer e Liam Cunningham, vede Hawke nei panni di un killer al soldo della CIA che, dopo essere stato ucciso, viene riportato in vita dai suoi datori di lavoro grazie a una tecnica sperimentale, con un bonus di vita di 24 ore - scadenzate da un timer luminoso che porta impiantato nell'avambraccio - nel corso delle quali potrà vendicarsi di coloro i quali gli hanno ucciso la famiglia, completare la sua missione e - forse - continuare a vivere.

Comingsoon.it vi presenta in anteprima esclusiva il trailer italiano e il poster di Le ultime 24 ore:

Le ultime 24 ore: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD