Le streghe: su YouTube dieci minuti di anteprima gratuita del film con Anne Hathaway

Da oggi il film di Robert Zemeckis è disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

È disponibile da oggi mercoledì 28 ottobre in digitale Le streghe, il film fantasy per tutta la famiglia diretto da Robert Zemeckis che adatta l'omonimo romanzo per ragazzi di Roald Dahl, un libro che ha venduto oltre 300 milioni di copie ed è stato tradotto in 41 diverse lingue nel mondo, testo di riferimento per i ragazzi di tutte le generazioni.

Anche se sposta il teatro dell'azione dalla Norvegia e l'Inghilterra all'Alabama del 1968, il film di Zemeckis è più fedele alla trama del libro di Dahl (pubblicato in Italia da Salani) dell'adatttamento diretto da Nicolas Roeg nel 1990. E al posto dell'Anjelica Huston di Chi ha paura delle streghe?, in questo nuovo film nei panni della Strega Suprema troviamo una scatenata Anne Hathaway.

Le streghe è disponibile per l'acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity. E, per darvi modo di capire meglio che tipo di film avrete davanti, Warner Bros. Italia ne ha reso disponibili sul suo canale YouTube dieci minuti in anteprima, che vi mostriamo qui di seguito:

Le streghe - sceneggiato da Zemeckis con Kenya Barris e Guillermo del Toro - racconta la a storia commovente e ricca di humor nero di un giovane orfano (Jahzir Kadeem Bruno) che, alla fine del 1967, va a vivere con la sua adorata nonna (Octavia Spencer) a Demopolis, una cittadina rurale dell’Alabama. Il ragazzo e sua nonna si imbattono in alcune streghe apparentemente glamour ma completamente diaboliche, così la nonna saggiamente decide di portare il nostro giovane eroe in una sfarzosa località balneare. Purtroppo arrivano esattamente nello stesso momento in cui la Strega Suprema (Anne Hathaway) ha riunito la sua congrega di fattucchiere di tutto il mondo -sotto copertura- per portare a termine i suoi piani malefici.