Le Streghe: la Warner si scusa dopo le dure critiche al film da persone con disabilità

La maniera in cui è stata raffigurata la strega cattiva Anne Hathaway nel film Le Streghe è stata fortemente criticata e ritenuta offensiva da disabili e associazioni, provocando le scuse pubbliche della Warner Bros.

La Warner Bros si è pubblicamente scusata con le persone con disabilità per il ritratto del personaggio di Anne Hathaway nel film Le streghe. “Ci rammarichiamo per aver offeso qualcuno”, segnala un comunicato. Nell’adattamento diretto da Robert Zemeckis, infatti, l’attrice interpreta una cattiva, la Strega Suprema, a cui mancano delle dita. Molte persone con disabilità hanno identificato il personaggio come affetto da ectrodattilia, un’anomalia dell’arto che viene chiamata comunemente come ‘mano divisa’.

La preoccupazione di disabili e associazioni varie è che la raffigurazione del cattivo con difetti fisici possa alimentare l’idea stereotipata della disabilità come anormale o spaventosa. Si è esposta con una critica decisa anche l’atleta paralimpica americana Amy Marren, che si è detta ‘amareggiata’, con un post su twitter condiviso anche dall’account dei Giochi paralimpici, che hanno scritto, “la differenza di dita non deve far paura. Le differenze dovrebbero essere celebrate e la disabilità normalizzata”.

“Sono pienamente consapevole che si tratti di un film e che siano delle streghe", ha detto invece la Marren, “ma le streghe sono essenzialmente mostri, e la mia paura è che i bambini che vedranno il film siano inconsapevoli di come esageri enormemente l’originale di Roald Dahl e che la differenza di dita debba essere qualcosa di cui aver paura”.

Le streghe, disponibile in streaming in Italia, è il secondo adattamento del popolare libro per bambini di Dahl. Oltre alla Hathaway, nel cast ci sono anche Octavia Spencer, Stanley Tucci, Chris Rock.