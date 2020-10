Le streghe: il film di Zemeckis con Anne Hathaway in anteprima a Roma per Alice nella Città

News Cinema

Il 25 ottobre alla Nuvola di Roma ci sarà la proiezione in anteprima del nuovo fantasy di Robert Zemeckis, Le streghe, organizzata da Alice nella Città.

Alice nella Città si prepara a festeggiare Halloween con Le Streghe. Il nuovo e atteso fantasy diretto da Robert Zemeckis e tratto dall’amato romanzo di Roald Dahl sarà presentato in anteprima domenica 25 ottobre con una speciale proiezione alla Sala Alice TIMVISION all'interno dell'avveniristica struttura La Nuvola, a Roma nel quartiere dell’EUR.

Coprodotto anche da Guillermo del Toro e Alfonso Cuaron, il film si avvale di un cast di nomi di forte richiamo: Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Kristin Chenoweth e Chris Rock. Zemeckis rivisita dunque il romanzo di Roald Dahl da cui già nel 1990 il regista Nicolas Roeg aveva realizzato un adattamento con Angelica Huston intitolato Chi ha paura delle streghe?. Si tratta di una storia commovente raccontata con humour nero che ruota intorno a un giovane orfano (nel film è l'esordiente Jahzir Kadeem Bruno) che, alla fine del 1967, va a vivere con la sua adorata nonna a Demopolis, una cittadina rurale dell’Alabama. Il ragazzo e la nonna si imbattono in alcune streghe appariscenti e diaboliche, così la nonna saggiamente decide di portare il ragazzo in una località balneare senza sapere di passare dalla padella alla brace. Qui la Strega Suprema ha organizzato una sorta di raduno di fattucchiere di tutto il mondo per portare a termine i suoi piani malefici.

L'anteprima è organizzata da Alice nella Città, festival cinematografico dedicato a un pubblico più giovane che fino al 2011 è stato una sezione della Festa del Cinema di Roma per poi acquisire una propria autonomia, pur continuando a svolgersi parallelamente nelle stesse date. Per poter acquistare i biglietti bisogna tenere d'occhio il sito romacinemafest.org.