Le Streghe, dal genio di Roald Dahl a Robert Zemeckis, su NOW il film con Anne Hathaway

Su NOW è arrivato il film Le Streghe, adattamento del romanzo omonimo per ragazzi di Roald Dahl, diretto dal Robert Zemeckis di Ritorno al futuro, con la sceneggiatura di Guillermo del Toro.

Da sempre considerato un punto di riferimento per la letteratura per ragazzi, ma una risorsa anche per gli amanti della letteratura fantastica di tutte le età, Roald Dahl è la firma dietro al molto ricordato "Charlie e la fabbrica di cioccolato", ma ha anche scritto Le streghe: l'adattamento cinematografico di quest'ultimo romanzo è disponibile in streaming su NOW, per la regia del grande Robert Zemeckis di Ritorno al futuro, e l'interpretazione delle premio Oscar Anne Hathaway e Octavia Spencer. Cosceneggia e coproduce il lungometraggio Guillermo del Toro, altro trionfatore presso l'Academy col suo La forma dell'acqua, una garanzia per il cinema visionario.

Ma com'è nato questo adattamento delle Streghe, quali curiosità nasconde la lavorazione? Occupiamocene, non prima di aver riassunto la trama del film, molto bizzarra e curiosa...

Le streghe, la trama del film di Robert Zemeckis tratto dal romanzo di Roald Dahl

Le streghe racconta di un ragazzino (interpretato da Jahzir Bruno), che rimane orfano per un incidente e viene adottato dall'amorevole nonna (Octavia Spencer): è in ottime mani, perché non solo la nonna è in grado di strappare un sorriso anche nei momenti peggiori, ma conosce la magia abbastanza da metterlo in guardia da quelle strane signore che offrono dolci ai bambini. Sono streghe, della peggiore specie! Quando la minaccia si fa incombente, nonna e nipote trovano rifugio in un grande albergo in una località marittima, un luogo in cui le nefaste presenze non dovrebbero comparire. Grosso errore: le streghe invece, sotto mentite spoglie, hanno organizzato un convegno proprio nell'hotel, sotto il comando della crudelissima Strega Suprema (Anne Hathaway). Cosa fare? Soccombere alla paura o trovare il coraggio di rialzare la testa, per osteggiare un pericoloso crudele piano ordito dalle megere?

Le streghe, com'è nato il film prodotto da Guillermo del Toro

C'era già stato nel 1990 un precedente adattamento di "Le streghe" di Roald Dahl, diretto da Nicholas Roeg e intitolato Chi ha paura delle streghe? (1990), con Anjelica Huston nei panni che nella nuova versione sono di Anne Hathaway. A causa di un cambiamento nel finale (che non sveleremo di certo!), Roald Dahl, all'epoca ancora vivo, si era però detto deluso dalla prima versione cinematografica del suo romanzo del 1983.

Il nuovo progetto ha preso vita nel 2008, quando i diritti per una nuova trasposizione del libro sono stati acquisiti da Guillermo del Toro, che però non ha avviato i lavori prima di una decina d'anni, intenzionato sulle prime a ricavarne un film animato in stop-motion. Quando si è deciso di puntare a un adattamento dal vero, Guillermo si è limitato a scrivere e produrre il film, assumendo nel 2018 il talento di Robert Zemeckis per dirigere il film. Tra i coproduttori figura anche Alfonso Cuarón, celebrato autore di Gravity, Roma e Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.



Le Streghe: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Prima che nel 2019 Anne Hathaway ottenesse il ruolo della Strega Suprema, la produzione aveva passato in rassegna diverse illustri candidate: Uma Thurman, Kate Winslet, Charlize Theron, Claire Foy, Rachel Weisz, Natalie Portman, Kate Beckinsale, Catherine Zeta-Jones, Salma Hayek, Keira Knightley e anche la Natalie Dormer del Trono di Spade. Poco prima della Hathaway, Jennifer Lopez è arrivata a un passo dall'ottenere la parte, ma alla fine è stata Anne a misurarsi con il concentrato di malvagità.

La performance di Anne Hathaway rilegge il personaggio originale del romanzo: se nel libro la strega si copre e si maschera per celare le sue orride sembianze, la Strega Suprema nel film di Zemeckis appare in superficie piuttosto elegante e seducente, e solo in alcuni grottesche scene si rivela per il mostro che realmente è. In generale il lungometraggio è fedele allo svolgimento del romanzo, ma lo riambienta nell'Alabama degli anni Sessanta, mentre il libro di Dahl si svolgeva negli anni Ottanta tra Inghilterra e Norvegia, con un protagonista non afroamericano ma anglo-norvegese.

Le streghe, cosa ne hanno detto Anne Hathaway e Robert Zemeckis

Come hanno descritto Robert Zemeckis e Anne Hathaway il loro lavoro su questa versione di Le streghe?

Secondo Zemeckis, la scelta dell'Alabama e l'uso di protagonisti afroamericani attualizza le tematiche di Dahl e dà una qualità speciale a questa interpretazione del libro. Robert definì questa strategia in un'intervista ad Allocine "un modo entusiasmante per un punto di vista sociale inedito sulle storie stregonesche".

Per Anne la sfida era rimanere "sopra le righe e divertente" senza perdere troppo il controllo, stando a quanto l'attrice ha dichiarato in un'intervista con Martha Debayle. Questo è stato forse più faticoso del sottoporsi a quattro ore di trucco giornaliero e a mantenere un accento "che tecnicamente non esiste in nessuna parte del mondo!" Nella stessa intervista, è proprio Anne Hathaway a inquadrare nitidamente le intenzioni poetiche del film: "Volevamo far capire ai bambini che sì, il male al mondo esiste, e che se ci sono persone narcisiste, che se la cantano e se la suonano e odiano i bambini, di quelle persone si può ridere. E bisogna saperle affrontare!"